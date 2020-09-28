Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с должности и пригрозил проблемами из-за дамы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на предложение добровольно уйти с поста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыв уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор на посту, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением" - заявил Лукашенко.

Кроме того, он припомнил Макрону периодические проблемы с движением Black lives matter и мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

"Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и переговорной площадки, которая доказала свою эффективность - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп"-отметил Лукашенко.

При этом он назвал президента Франции незрелым политиком и отметил, что Макрон слишком много внимания уделяет бывшей кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской.

"Как человек хочу отметить, что как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует к внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома" – заявил Лукашенко.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.