Чим корисні ортопедичні устілки при плоскостопості (рос)

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, более половины населения Земли страдает плоскостопием.

В разных странах количество колеблется от 40 до 80%, при этом около 90% случаев — среди женщин.

Если своевременно не обратить внимание на проблему, она может вызвать ряд более серьезных осложнений.

Ортопедические стельки рекомендуются многими специалистами как эффективное средство профилактики плоскостопия. Магазин медицинских товаров "Ортоп" объявляет о расширении данной группы товаров. Рассказываем об их особенностях и пользе в лечении плоскостопия.

Особенности ортопедических стелек

Ортопедическая стелька, по сути, мало чем отличается от обычной модели. Главное отличие — наличие специальных элементов конструкции, предназначенных для лечения и профилактики заболеваний стопы.

Изделия выполнены из прочных натуральных и синтетических материалов, способствуют устранению высокой нагрузки на стопы, суставы и позвоночник. Также они позволяют снять отечность и помогают сформировать правильную походку.

Существуют следующие виды стелек ортопедических:

- Профилактические стельки. Такие изделия используются с целью профилактики различных видов плоскостопия. Они осуществляют поддержку стопы в правильном положении, что помогает снизить повышенную нагрузку.



Такой тип стелек идеально подходит людям со склонностью к плоскостопию: работникам тяжёлого физического труда или пребывающим на ногах целый день (грузчикам, педагогам, врачам, парикмахерам), также спортсменам.

- Корректирующие стельки. Такие модели назначаются при уже развившемся плоскостопии. Они корректируют положение стопы, устраняют болевые ощущения, а также препятствуют дальнейшей деформации и более серьезным осложнениям.

- Стельки для больных сахарным диабетом. Плоскостопие представляет серьезную опасность для больных сахарным диабетом из-за риска развития диабетической стопы. Это заболевание приводит к не заживающим ранам и даже гангрене.



Стельки для диабетиков имеют дополнительный слой из мягкого геля, который препятствует образованию потертостей и повреждений кожи.

- Детские модели. В детском возрасте стопа продолжает формироваться, поэтому плоскостопие вылечить можно без чрезмерных усилий. Регулярно проверяйте ребенка у ортопеда и при первых симптомах приобретите специальные стельки.

Рекомендации по выбору

Обращайте внимание на следующие показатели:

- форма и размер — стелька не должна быть слишком большой или маленькой;

- материал — изделие может быть изготовлено из кожи, пробки, геля или резины;

- тип — на всю стопу или же модель для ее части;

- плотность — мягкая, полужесткая или жесткая;

- форма плоскостопия — продольное, поперечное или комбинированное.

Чтобы купить ортопедические стельки, обратитесь в магазин медицинских товаров "Ортоп". Здесь представлен широкий ассортимент стелек различных типов, размеров и степени жесткости.

Стоимость изделий доступна даже для покупателей с ограниченным бюджетом. Доступна доставка в любой населенный пункт Украины.