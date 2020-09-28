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Литва дозволила в’їзд з гуманітарних міркувань 326 білорусам

Понеділок, 28 вересня 2020, 12:06

З гуманітарних причин в Литву дозволено приїхати 326 білорусам, прибув – 81, ще 26 осіб попросили притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Уряд Литви прийняв винятки для порядку прибуття в країну громадян Білорусі з особливих гуманітарних причин в середині серпня, коли білоруський режим почав жорстоко придушувати мирні акції протесту.

Відразу ж після президентських виборів у Білорусі до Литви прибула і колишній кандидат опозиції Світлана Тихановська.

Білоруси, які прагнуть прибути до Литви з гуманітарних причин, повинні звертатися в посольство Литви в Білорусі з питання видачі шенгенських віз і надати інформацію, що підтверджує гуманітарні причини.

Наприкінці серпня Литва, Латвія та Естонія запровадили санкції проти Александра Лукашенка та 29 посадовців його режиму.

Минулого тижня санкції були розширені.

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