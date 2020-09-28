Литва разрешила въезд по гуманитарным соображениям 326 белорусам

По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 326 белорусам, прибыли - 81, еще 26 человек попросили убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Правительство Литвы приняло исключения для порядка прибытия в страну граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам в середине августа, когда белорусский режим начал жестоко подавлять мирные акции протеста.

Сразу же после президентских выборов в Беларуси в Литву прибыла и бывший кандидат оппозиции Светлана Тихановская.

Белорусы, которые стремятся прибыть в Литву по гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по вопросу выдачи шенгенских виз и предоставить информацию, подтверждающую гуманитарные причины.

В конце августа Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и 29 чиновников его режима.

На прошлой неделе санкции были расширены.