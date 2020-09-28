Біля французького Безансона розбився малий літак, троє загиблих

Біля міста Безансон, що біля східного кордону Франції зі Швейцарією, розбився одномоторний літак, троє людей на борту загинули.

Про це повідомляють французькі ЗМІ, серед яких Ouest France, пише "Європейська правда".

Одномоторний літак Cirrus 22 прямував з Кана на заході країни до Безансона і близько 10:15 ранку впав у лісі, за десяток кілометрів до аеропорту, куди мав прибути. На момент прибуття рятувальників літак був охоплений полум’ям.

Деталі про трьох загиблих пасажирів наразі не повідомляють.

Причину інциденту встановлюватиме місцева жандармерія повітряного транспорту.

Як повідомлялося раніше, 25 вересня у Сербії розбився винищувач сербської армії МіГ-21, один пілот загинув.