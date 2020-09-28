Возле французского Безансона разбился небольшой самолет, трое погибших

Возле города Безансон, что у восточной границы Франции со Швейцарией, разбился одномоторный самолет, три человека на борту погибли.

Об этом сообщают французские СМИ, среди которых Ouest France, пишет "Европейская правда".

Одномоторный самолет Cirrus 22 направлялся из Кана на западе страны в Безансон и около 10:15 утра упал в лесу, в десяти километрах от аэропорта, куда должен был прибыть. На момент прибытия спасателей самолет был охвачен пламенем.

Детали о трех погибших пока не сообщается.

Причину инцидента будет устанавливать местная жандармерия воздушного транспорта.

Как сообщалось ранее, 25 сентября в Сербии разбился истребитель сербской армии МиГ-21, один пилот погиб.