"ЄС - не банкомат": у Брюсселі пояснили видалення фрази зі статті Борреля

У Європейській службі зовнішніх дій пояснили, чому зі статті головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про його візит до Києва прибрали фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано у коментарі Deutsche Welle.

"Ця фраза була згодом видалена, щоб краще відобразити візит високого представника до Києва, який був дуже продуктивним", - заявив речник Євросоюзу із зовнішньої політики Петер Стано в понеділок, 28 вересня, у коментарі кореспонденту DW.

Нагадаємо, у Брюсселі вирішили прибрати зі статті Борреля, українську версію якої опублікувала "Європейська правда", фразу про те, що Україна не має сприймати ЄС як "банкомат".

Відповідні зміни внесені у текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті ЄвроПравді підтвердили у представництві ЄС.

Зі статті посадовця прибрали наступне речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією або банкоматом". Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що від Борреля не чули такої фрази під час його зустрічі із президентом Зеленським.

Решта тексту статті лишилася без змін.

Детальніше про позицію високого представника ЄС читайте у публікації "Олігархи, корупція та COVID-19: про що я говорив із президентом Зеленським".