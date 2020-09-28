Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Верховный суд Испании подтвердил решение, по которому лидер Каталонии должен уйти с должности

Мэром румынского города избрали умершего от коронавируса кандидата

Послы ЕС одобрили расширение санкций за Керченский мост - СМИ

Кабмин определил новую процедуру въезда в Украину для иностранцев во время пандемии






"ЕС – не банкомат": в Брюсселе объяснили удаление фразы из статьи Борреля

Понедельник, 28 сентября 2020, 14:52

В Европейской службе внешних действий объяснили, почему из статьи главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о его визите в Киев убрали фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано в комментарии Deutsche Welle.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано в понедельник, 28 сентября, в комментарии корреспонденту DW.

Напомним, в Брюсселе решили убрать из статьи Борреля, украинскую версию которой опубликовала "Европейская правда", фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи ЕвроПравде подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи чиновника убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что от Борреля не слышали такой фразы во время его встречи с президентом Зеленским.

Остальной текст статьи остался без изменений.

Подробнее о позиции высокого представителя ЕС читайте в публикации "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель
powered by lun.ua