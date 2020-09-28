"ЕС – не банкомат": в Брюсселе объяснили удаление фразы из статьи Борреля

В Европейской службе внешних действий объяснили, почему из статьи главного дипломата ЕС Жозепа Борреля о его визите в Киев убрали фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано в комментарии Deutsche Welle.

"Эта фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным", - заявил представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано в понедельник, 28 сентября, в комментарии корреспонденту DW.

Напомним, в Брюсселе решили убрать из статьи Борреля, украинскую версию которой опубликовала "Европейская правда", фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи ЕвроПравде подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи чиновника убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что от Борреля не слышали такой фразы во время его встречи с президентом Зеленским.

Остальной текст статьи остался без изменений.

Подробнее о позиции высокого представителя ЕС читайте в публикации "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским".