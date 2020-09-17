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Європарламент пригрозив Польщі через проблеми з правами ЛГБТ і незалежністю суддів

Четвер, 17 вересня 2020, 15:30

Європарламент своєю резолюцією висловив стурбованість через ситуацію з правами ЛГБТ, незалежністю суддів у Польщі та фундаментальними правами загалом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію схвалили 17 вересня 513 голосами "за". 148 парламентарів проголосували проти, 33 утрималися.

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Європарламентарі висловлюють стурбованість змінами щодо Конституційного суду, які здійснювалися з 2015 року, частим застосуванням прискорених законодавчими процедурами, у тому числі щодо нещодавніх виборів, та організацією виборів в умовах надзвичайної ситуації.

Згадують також зміни у судовій системі, які вплинули на незалежність суддів, ситуацію зі свободою слова та зібрань, де факто криміналізацію сексуальної освіти, спроби заборонити аборти й екстрену контрацепцію, нетолерантне ставлення, мову ненависті й дискримінацію щодо вразливих груп, намір Польщі вийти зі Стамбульської конвенції. 

Парламентарі вказують на випадки, коли місцеві органи влади оголошували свою територію "зоною, вільною від ЛГБТ", також на масові затримання ЛГБТ-активістів 7 серпня 2020 року, а також позицію польської церкви про необхідність "лікування" людей з нетрадиційною орієнтацією.

"Неповага до незалежності судової системи і прав ЛГБТІ дають достатньо доказів порушення цінностей ЄС", - зазначають у тексті.  

Депутати зазначають, що ситуація серйозно погіршилася відтоді як Єврокомісія почала процедуру за ст. 7 Договору у 2017 році, та закликають Раду ЄС і Єврокомісію "утриматся від вузької інтерпретації принципу верховенства права та повною мірою використати потенціал процедури, передбачений ст. 7 Договору про ЄС… щодо усіх принципів, перерахованих у ст. 2 Договору". Парламентарі нагадують, що останні слухання з цього приводу проводилися у грудні 2018 року. 

Застосування процедури за ст. 7 означає запровадження санкцій. Втім, попередні спроби такого кроку не мали успіху.

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