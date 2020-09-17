Європарламент пригрозив Польщі через проблеми з правами ЛГБТ і незалежністю суддів

Європарламент своєю резолюцією висловив стурбованість через ситуацію з правами ЛГБТ, незалежністю суддів у Польщі та фундаментальними правами загалом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію схвалили 17 вересня 513 голосами "за". 148 парламентарів проголосували проти, 33 утрималися.

Європарламентарі висловлюють стурбованість змінами щодо Конституційного суду, які здійснювалися з 2015 року, частим застосуванням прискорених законодавчими процедурами, у тому числі щодо нещодавніх виборів, та організацією виборів в умовах надзвичайної ситуації.

Згадують також зміни у судовій системі, які вплинули на незалежність суддів, ситуацію зі свободою слова та зібрань, де факто криміналізацію сексуальної освіти, спроби заборонити аборти й екстрену контрацепцію, нетолерантне ставлення, мову ненависті й дискримінацію щодо вразливих груп, намір Польщі вийти зі Стамбульської конвенції.

Парламентарі вказують на випадки, коли місцеві органи влади оголошували свою територію "зоною, вільною від ЛГБТ", також на масові затримання ЛГБТ-активістів 7 серпня 2020 року, а також позицію польської церкви про необхідність "лікування" людей з нетрадиційною орієнтацією.

"Неповага до незалежності судової системи і прав ЛГБТІ дають достатньо доказів порушення цінностей ЄС", - зазначають у тексті.

Депутати зазначають, що ситуація серйозно погіршилася відтоді як Єврокомісія почала процедуру за ст. 7 Договору у 2017 році, та закликають Раду ЄС і Єврокомісію "утриматся від вузької інтерпретації принципу верховенства права та повною мірою використати потенціал процедури, передбачений ст. 7 Договору про ЄС… щодо усіх принципів, перерахованих у ст. 2 Договору". Парламентарі нагадують, що останні слухання з цього приводу проводилися у грудні 2018 року.

Застосування процедури за ст. 7 означає запровадження санкцій. Втім, попередні спроби такого кроку не мали успіху.