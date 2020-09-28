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В Угорщині вимагають відставки віцепрезидентки Єврокомісії через слова про "хвору демократію"

Понеділок, 28 вересня 2020, 18:19

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга закликала до відставки віцепрезидентки Єврокомісії Віри Юрової через її слова про угорську "хвору демократію".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Варга написала в Twitter.

"Віра Юрова повинна піти у відставку! Жодна демократична установа не повинна терпіти лідера, який вживає такі образи, як це робила вона в своєму інтерв'ю Spiegel. Визначення Угорщини як хворої демократії принижує угорський народ, суперечить європейським цінностям і ганьбить Єврокомісію", - йдеться у повідомленні.

Юрова, яка у чинній Єврокомісії має портфель з питань цінностей та прозорості, в інтерв'ю німецькому виданню сказала, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує "хвору демократію".

Єврокомісія невдовзі має оприлюднити звіт, який вперше оцінить стан верховенства права в кожній з 27 країн блоку. Угорщина вже почала критикувати цей документ ще до його оприлюднення.

Нагадаємо, Угорщина та Польща планують створити спільний інститут для оцінки стану верховенства права в державах-членах ЄС, щоб уникнути застосування "подвійних стандартів".

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