В Угорщині вимагають відставки віцепрезидентки Єврокомісії через слова про "хвору демократію"
Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга закликала до відставки віцепрезидентки Єврокомісії Віри Юрової через її слова про угорську "хвору демократію".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Варга написала в Twitter.
"Віра Юрова повинна піти у відставку! Жодна демократична установа не повинна терпіти лідера, який вживає такі образи, як це робила вона в своєму інтерв'ю Spiegel. Визначення Угорщини як хворої демократії принижує угорський народ, суперечить європейським цінностям і ганьбить Єврокомісію", - йдеться у повідомленні.
@VeraJourova has to resign! No democratic institution should tolerate a leader who uses such insults as she did in her Spiegel interview. Defining Hungary as a sick democracy humiliates Hungarian people, contradicts European values and brings shame upon the @EU_Commission!— Judit Varga (@JuditVarga_EU) September 28, 2020
Юрова, яка у чинній Єврокомісії має портфель з питань цінностей та прозорості, в інтерв'ю німецькому виданню сказала, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує "хвору демократію".
Єврокомісія невдовзі має оприлюднити звіт, який вперше оцінить стан верховенства права в кожній з 27 країн блоку. Угорщина вже почала критикувати цей документ ще до його оприлюднення.
Нагадаємо, Угорщина та Польща планують створити спільний інститут для оцінки стану верховенства права в державах-членах ЄС, щоб уникнути застосування "подвійних стандартів".