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В Венгрии требуют отставки вице-президента Еврокомиссии из-за слов о "больной демократии"

Понедельник, 28 сентября 2020, 18:19

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга призвала к отставке вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой из-за ее слов о венгерской "больной демократии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Варга написала в Twitter.

"Вера Юрова должна уйти в отставку! Ни одна демократическая организация не должна терпеть лидера, который использует такие оскорбления, как это делала она в своем интервью Spiegel. Определение Венгрии как больной демократии унижает венгерский народ, противоречит европейским ценностям и позорит Еврокомиссию", - говорится в сообщении.

Юрова, которая в действующей Еврокомиссии имеет портфель по ценностям и прозрачности, в интервью немецкому изданию сказала, что венгерский премьер Виктор Орбан строит "больную демократию".

Еврокомиссия вскоре должна обнародовать отчет, который впервые оценит состояние верховенства права в каждой из 27 стран блока. Венгрия уже начала критиковать этот документ еще до его обнародования.

Напомним, Венгрия и Польша планируют создать совместный институт для оценки состояния верховенства права в государствах-членах ЕС, чтобы избежать применения "двойных стандартов".

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Венгрия Еврокомиссия
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