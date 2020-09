В Венгрии требуют отставки вице-президента Еврокомиссии из-за слов о "больной демократии"

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга призвала к отставке вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой из-за ее слов о венгерской "больной демократии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Варга написала в Twitter.

"Вера Юрова должна уйти в отставку! Ни одна демократическая организация не должна терпеть лидера, который использует такие оскорбления, как это делала она в своем интервью Spiegel. Определение Венгрии как больной демократии унижает венгерский народ, противоречит европейским ценностям и позорит Еврокомиссию", - говорится в сообщении.

@VeraJourova has to resign! No democratic institution should tolerate a leader who uses such insults as she did in her Spiegel interview. Defining Hungary as a sick democracy humiliates Hungarian people, contradicts European values and brings shame upon the @EU_Commission!