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Франція поступово заборонить диких тварин у мандрівних цирках

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:20

Франція поетапно заборонить експлуатацію диких тварин у мандрівних цирках та дельфінаріях.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це заявила міністр екологічного переходу Барбара Помпілі. 

Міністр 28 вересня анонсувала низку заходів для покращення умов життя диких тварин у неволі.

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По-перше, планується поступово заборонити використання диких тварин у мандрівних цирках (на інші формати це поки не пошириться). 

Точних часових рамок для повної відмови від використання диких звірів у цирках міністр не назвала, але зазначила, що "краще запустити процес для того, щоб це сталося якнайшвидше".

Щодо подальшої долі близько 500 тварин, які зараз використовуються у французьких цирках, міністр зазначила, що "рішення шукатимуть для кожного конкретного випадку", але вочевидь цих звірів неможливо випустити на волю.

Міністр обіцяє циркам пакет підтримки обсягом 8 млн євро на період, коли їм доведеться повністю змінювати свою модель роботи.

По-друге, буде заборонено розведення та використання нових китів-косаток та дельфінів у дельфінаріях, як і заснування нових дельфінаріїв. 

Окрім того, поступово повністю заборонять вирощування американських норок на хутро.

Останніми роками використання диких тварин у цирках заборонили Латвія, Словаччина, Португалія.




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