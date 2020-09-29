Франція поступово заборонить диких тварин у мандрівних цирках
Франція поетапно заборонить експлуатацію диких тварин у мандрівних цирках та дельфінаріях.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це заявила міністр екологічного переходу Барбара Помпілі.
Міністр 28 вересня анонсувала низку заходів для покращення умов життя диких тварин у неволі.
По-перше, планується поступово заборонити використання диких тварин у мандрівних цирках (на інші формати це поки не пошириться).
Точних часових рамок для повної відмови від використання диких звірів у цирках міністр не назвала, але зазначила, що "краще запустити процес для того, щоб це сталося якнайшвидше".
Щодо подальшої долі близько 500 тварин, які зараз використовуються у французьких цирках, міністр зазначила, що "рішення шукатимуть для кожного конкретного випадку", але вочевидь цих звірів неможливо випустити на волю.
Міністр обіцяє циркам пакет підтримки обсягом 8 млн євро на період, коли їм доведеться повністю змінювати свою модель роботи.
По-друге, буде заборонено розведення та використання нових китів-косаток та дельфінів у дельфінаріях, як і заснування нових дельфінаріїв.
Окрім того, поступово повністю заборонять вирощування американських норок на хутро.
Останніми роками використання диких тварин у цирках заборонили Латвія, Словаччина, Португалія.