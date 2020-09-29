Франция постепенно запретит диких животных в странствующих цирках

Франция поэтапно запретит эксплуатацию диких животных в странствующих цирках и дельфинариях.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом заявила министр экологического перехода Барбара Помпили.

Министр 28 сентября анонсировала ряд мер для улучшения условий жизни диких животных в неволе.

Во-первых, планируется постепенно запретить использование диких животных в странствующих цирках (на другие форматы это пока не распространится).

Точных временных рамок для полного отказа от использования диких зверей в цирках министр не назвала, но отметила, что "лучше запустить процесс для того, чтобы это произошло как можно быстрее".

Что касается дальнейшей судьбы около 500 животных, которые сейчас используют во французских цирках, министр отметила, что "решение искать для каждого конкретного случая", но очевидно этих зверей невозможно выпустить на волю.

Министр обещает циркам пакет поддержки объемом 8 млн евро на период, когда им придется полностью менять свою модель работы.

Во-вторых, будет запрещено разведение и использование новых китов-косаток и дельфинов в дельфинариях, как и открытие новых дельфинариев.

Кроме того, постепенно полностью запретят выращивание американских норок на мех.

В последние годы использование диких животных в цирках запретили Латвия, Словакия, Португалия.