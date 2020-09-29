У Брюсселі заборонили проституцію, щоб стримати поширення коронавірусу

Влада Брюсселя вирішила заборонити проституцію на невизначений термін в спробі уповільнити поширення коронавірусу в столиці Бельгії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Крім того, місцева влада закрила три готелі, які приймають секс-працівників, тому що ними не були дотримані заходи соціального дистанціювання, повідомила речниця брюссельської мерії Вафа Хамміх.

Вона сказала, що поліцейський контроль буде посилений, щоб забезпечити дотримання заборони.

Рішення про заборону проституції було прийнято після того, як Брюссель вирішив ввести комендантську годину в барах.

З початку цього тижня всі бари і кафе повинні бути зачинені з 11 вечора до 6 ранку, в той час як всі інші заклади, що продають напої або їжу, мають зачинятися в 10 вечора.

У Брюсселі в останні тижні спостерігається зростання числа заражень коронавірусом.