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Прем'єрка Фінляндії представлятиме Швецію на саміті ЄС

Вівторок, 29 вересня 2020, 19:44

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на саміті Європейського союзу крім своєї країни також представлятиме Швецію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське агентство Aftonbladet.

Шведський прем'єр Стефан Льовен скасував поїздку до Брюсселя на саміт ЄС 1-2 жовтня з особистих причин. Його мати нещодавно померла, і зустріч збігається з похоронами.

Тільки глави держав і урядів можуть брати участь в саміті ЄС, тому Марін також представлятиме уряд Швеції. Однак шведський міністр у справах ЄС Ханс Дальгрен перебуватиме в Брюсселі.

Марін і Льовен - географічні та ідеологічні сусіди - обидва очолюють соціал-демократичні партії своїх країн.

Саміт, спочатку запланований на 24-25 вересня, відклали через те, що президенту Європейської ради Шарлю Мішелю довелося перейти на карантин в якості запобіжного заходу у зв'язку з коронавірусом.

Лідери ЄС мають намір обговорити відносини з Туреччиною і Китаєм, ситуацію в Білорусі і отруєння лідера російської опозиції Алєксєя Навального, а також питання єдиного ринку, а також промислову і цифрову політику.

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Фінляндія Швеція
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