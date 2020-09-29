Премьер Финляндии будет представлять Швецию на саммите ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите Евросоюза кроме своей страны также будет представлять Швецию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское агентство Aftonbladet.

Шведский премьер Стефан Лёвен отменил поездку в Брюссель на саммит ЕС 1-2 октября по личным причинам. Его мать недавно скончалась, и встреча совпадает с похоронами.

Только главы государств и правительств могут участвовать в саммите ЕС, поэтому Марин также будет представлять правительство Швеции. Однако шведский министр по делам ЕС Ханс Дальгрен будет находиться в Брюсселе.

Марин и Лёвен - географические и идеологические соседи - оба возглавляют социал-демократические партии своих стран.

Саммит, первоначально запланированный на 24-25 сентября, отложили из-за того, что президенту Европейского совета Шарлю Мишелю пришлось перейти на карантин в качестве меры предосторожности в связи с коронавирусом.

Лидеры ЕС намерены обсудить отношения с Турцией и Китаем, ситуацию в Беларуси и отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального, а также вопросы единого рынка, а также промышленную и цифровую политику.