МОЗ Іспанії не вважає доцільним повернення до жорсткого карантину
Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілья вважає недоцільним на даному етапі говорити про повернення загального жорсткого карантину.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Ілья пояснив, що великі міста, такі як Барселона або Мадрид, є просторами, де заходи щодо стримування вірусу "повинні бути дуже добре продумані", але він підкреслив, що в цілому "хороша робота робиться скрізь".
Таким чином, хоча спостерігається стійке зростання випадків захворювання коронавірусом у всіх громадах, за винятком Арагона, де кількість нових випадків скорочується, а також Каталонії і Країни Басків, які рухаються до стабілізації, тиску на медичну систему, як у березні, немає.
"Ми знаходимося в сценарії контролю. Необхідно виявляти випадки і діяти швидко і рішуче, щоб розірвати ланцюги передачі", - сказав Ілья, який вважає, що зараз не зручно застосовувати загальнонаціональні обмежувальні заходи.
"Ми спостерігаємо зростання захворюваності, але це не йде ні в яке порівняння з тим, що ми пережили в березні, немає насичення системи. Необхідно зробити конкретні дії, як це робимо ми", - підкреслив міністр охорони здоров'я, зазначивши, що "немає жодних суперечностей між економікою і охороною здоров'я".
Слід зазначити, що в середу МОЗ Іспанії повідомило про 8581 новий випадок коронавірусу.