Війська США прибудуть на розширені навчання у Литву на тлі напруги з Білоруссю
Американські війська і танки прибудуть в Литву у п'ятницю для двомісячного розгортання біля кордону з Білоруссю на тлі напружених відносин балтійської країни з сусідом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
У середу ввечері Литва, член НАТО, заявила, що американські війська будуть перекинуті з Польщі для проведення заздалегідь запланованих військових навчань.
Литва запевняє, що навчання носять оборонний характер і не спрямовані проти її сусідів, в тому числі Білорусі.
Однак війська США прибудуть раніше і залишаться на довше, ніж анонсував уряд раніше, до початку протестів у Білорусі.
Представник литовської армії повідомив, що розгортання в Литві, яке почнеться в п'ятницю і триватиме до листопада, включає 500 американських військовослужбовців і 40 транспортних засобів, таких як танки Abrams і бронетранспортери Bradley.
29 липня міністр оборони Литви Раймундас Каробліс повідомляв, що у вересні Сполучені Штати відправлять свій контингент - від 300 до 1000 солдатів - для двотижневих навчань, які почнуться в середині місяця.
Представник литовської армії повідомив, що на додаток до військ США 14-25 вересня в щорічних навчаннях візьмуть участь до 1000 військовослужбовців і військових літаків з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.