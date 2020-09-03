Войска США прибудут на расширенные учения в Литву на фоне напряжения с Беларусью

Американские войска и танки прибудут в Литву в пятницу для двухмесячного развертывания у границы с Беларусью на фоне напряженных отношений балтийской страны с соседом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В среду вечером Литва, член НАТО, заявила, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений.

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Литва уверяет, что учения носят оборонительный характер и не направлены против ее соседей, в том числе Беларуси.

Однако войска США прибудут раньше и останутся дольше, чем анонсировало правительство ранее, до начала протестов в Беларуси.

Представитель литовской армии сообщил, что развертывание в Литве, которое начнется в пятницу и продлится до ноября, включает 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.

29 июля министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщал, что в сентябре Соединенные Штаты отправят свой контингент - от 300 до 1000 солдат - для двухнедельных учений, которые начнутся в середине месяца.

Представитель литовской армии сообщил, что в дополнение к войскам США 14-25 сентября в ежегодных учениях примут участие до 1000 военнослужащих и военных самолетов из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.