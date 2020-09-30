ЄС засудив посилення вироку російському історику, якому додали 10 років колонії

Європейський союз засудив збільшення терміну ув’язнення для російського історика Юрія Дмитрієва, який досліджував поховання жертв сталінських репресій.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано, пише "Європейська правда".

Як повідомляла "Історична правда", вчора російському історику й очільнику правозахисного центру "Меморіал" у Карелії Юрію Дмитрієву додали ще 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, на додачу до попереднього терміну 3 роки й 6 місяців. Майже увесь цей термін він вже відбув у СІЗО.

"ЄС вважає, що справа проти пана Дмитрієва зумовлена його правозахисною діяльністю та дослідженням політичних репресій у радянський час", - йдеться у заяві.

Засудження історика називають ще одним кричущим прикладом невиправданого і неприпустимого юридичного тиску на правозахисників, що є порушенням міжнародних зобов’язань.

"ЄС наголошує, що пан Дмитрієв має бути негайно та безумовно звільнений. Враховуючи його вік, стан здоров’я та пандемію коронавірусу, ми також очікуємо, що його буде звільнено з гуманітарних причин", - додає речник Європейської служби зовнішніх справ.

Європейський Союз вже виступав із закликом звільнити Дмитрієва після першого судового вироку, 22 липня 2020 року.

Колеги історика та численні правозахисники наполягають, що це переслідування політичне і пов'язують його з професійною діяльністю Дмитрієва, зокрема, викриттям масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав цей процес "війною з правдою російської історії".

Детальніше про Юрія Дмитрієва та процес над ним читайте у матеріалі: Сандармох і Розстріляне відродження. Чому Україні варто підтримати ув'язненого в Росії історика Дмитрієва.