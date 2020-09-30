ЕС осудил усиление приговора российскому историку, которому добавили 10 лет колонии

Европейский Союз осудил увеличение срока заключения для российского историка Юрия Дмитриева, исследовавшего захоронения жертв сталинских репрессий.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Петера Стано, пишет "Европейская правда".

Как сообщала "Историческая правда", вчера российскому историку и руководителю правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрию Дмитриеву добавили еще 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, в дополнение к предыдущему сроку 3 года и 6 месяцев. Почти весь этот срок он уже отбыл в СИЗО.

"ЕС считает, что дело против господина Дмитриева обусловлено ​​его правозащитной деятельностью и исследованием темы политических репрессий в советское время", - говорится в заявлении.

Осуждение историка называют еще одним вопиющим примером неоправданного и недопустимого юридического давления на правозащитников, что является нарушением международных обязательств.

"ЕС подчеркивает, что господин Дмитриев должен быть немедленно и безусловно освобожден. Учитывая его возраст, состояние здоровья и пандемию коронавируса, мы также ожидаем, что он будет освобожден по гуманитарным причинам", - добавляет представитель Европейской службы внешних дел.

Европейский Союз уже выступал с призывом освободить Дмитриева после первого судебного приговора, 22 июля 2020 года.

Коллеги историка и многочисленные правозащитники настаивают, что это преследование политическое, и связывают его с профессиональной деятельностью Дмитриева, в частности, раскрытием массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох в Карелии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал этот процесс "войной с правдой российской истории".

Подробнее о Юрии Дмитриеве и процессе над ним читайте в материале: Сандармох и Расстрелянное возрождение. Почему Украине стоит поддержать заключенного в России историка Дмитриева