У Шотландії старовинний пароплав врізався у причал, 17 травмованих

У Шотландії старовинний пароплав, що використовується як екскурсійний, під час швартування врізався у причал, 17 його пасажирів отримали травми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Scotsman.

Інцидент стався вчора близько 17:00 на острові Арран. На борту судна були 213 пасажирів та 26 членів екіпажу.

Пароплав Waverley Steamer був спущений на воду у 1947 році і, як стверджується, є останнім функціонуючим пароплавом з гребними колесами у світі. Зараз він використовується для морських екскурсій вздовж узбережжя Шотландії.

Причиною жорсткого швартування міг стати сильний вітер і бурхливі хвилі. Очевидці стверджують також, що пароплав врізався у причал, немов на повному ходу.

Від сильного удару багато людей впали - як ті, хто стояв на ногах, так і ті, хто сиділи, 17 при цьому отримали травми різної тяжкості. На місце прибули служби надзвичайних ситуацій - рятувальники й медики, у тому числі гелікоптер. Скільки людей серйозно травмовані, не повідомляється.

Ніс пароплава зазнав помітних ушкоджень, найближчим часом судно припинить екскурсії через необхідність ремонту.

