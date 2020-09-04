В Шотландии старинный пароход врезался в причал, 17 травмированных

В Шотландии старинный пароход, который используется как экскурсионный, во время швартовки врезался в причал, 17 его пассажиров получили травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Scotsman.

Инцидент произошел вчера около 17:00 на острове Арран. На борту были 213 пассажиров и 26 членов экипажа.

Пароход Waverley Steamer был спущен на воду в 1947 году и, как утверждается, является последним функционирующим пароходом с гребными колесами в мире. Сейчас он используется для морских экскурсий вдоль побережья Шотландии.

Причиной жесткой швартовки могли стать сильный ветер и бурные волны. Очевидцы утверждают также, что пароход врезался в причал словно на полном ходу.

От сильного удара многие находившиеся на борту упали - как те, кто стоял на ногах, так и те сидящие, 17 человек при этом получили травмы различной тяжести. На место прибыли службы чрезвычайных ситуаций - спасатели и медики, в том числе вертолет. Сколько людей серьезно травмированы, не сообщается.

Нос парохода получил заметные повреждения, в ближайшее время судно прекратит экскурсии и станет на ремонт.

Just on PS Waverley as they crashed it into the pier at Brodick, what a mess on board, lots of injuries, hope everyone recovers. #waverley #brodick #arran pic.twitter.com/vBR3OGPjpY — Gavin Saxby (@gavinsaxby) September 3, 2020

"Waverley получил сильный удар, швартуясь 3 сентября на причале в Бродике, и в этом сезоне уже не сможет предлагать прогулки", - сообщается на сайте обслуживающей компании.

Вчерашний инцидент произошел всего через месяц после того, как пароход после года реставрационных работ возобновил экскурсии. На его восстановление пожертвовали средства 8000 человек, еще около миллиона фунтов предоставило правительство Шотландии.

Waverley Steamer внесен в реестр Национального исторического флота - реестр исторических судов, и считается судном особой национальной значимости. Пароход с 1975 года используется с осторожностью как имеющий историческую ценность.

Ежегодно экскурсии на борту посещают в среднем 130 тысяч человек.