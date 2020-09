В Шотландии старинный пароход врезался в причал, 17 травмированных

В Шотландии старинный пароход, который используется как экскурсионный, во время швартовки врезался в причал, 17 его пассажиров получили травмы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Scotsman.

Инцидент произошел вчера около 17:00 на острове Арран. На борту были 213 пассажиров и 26 членов экипажа.

Пароход Waverley Steamer был спущен на воду в 1947 году и, как утверждается, является последним функционирующим пароходом с гребными колесами в мире. Сейчас он используется для морских экскурсий вдоль побережья Шотландии.

Причиной жесткой швартовки могли стать сильный ветер и бурные волны. Очевидцы утверждают также, что пароход врезался в причал словно на полном ходу.

От сильного удара многие находившиеся на борту упали - как те, кто стоял на ногах, так и те сидящие, 17 человек при этом получили травмы различной тяжести. На место прибыли службы чрезвычайных ситуаций - спасатели и медики, в том числе вертолет. Сколько людей серьезно травмированы, не сообщается.

Нос парохода получил заметные повреждения, в ближайшее время судно прекратит экскурсии и станет на ремонт.

Just on PS Waverley as they crashed it into the pier at Brodick, what a mess on board, lots of injuries, hope everyone recovers. #waverley #brodick #arran pic.twitter.com/vBR3OGPjpY