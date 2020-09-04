Берлусконі, у якого підтвердили коронавірус, госпіталізований "з міркувань обережності"

Експрем’єра Італії Сильвіо Берлусконі, у якого підтвердили зараження коронавірусом, госпіталізували "з міркувань обережності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

84-річного експрем’єра перевезли до госпіталю Св. Рафаеля у Мілані пізно увечері 3 вересня після незначного погіршення його стану. Він перебуває у звичайній палаті і не потребує штучної вентиляції легенів.

Медики запропонували госпіталізацію з міркувань обережності - з огляду на вік пацієнта і те, що він раніше мав проблеми зі здоров’ям.

Коронавірус у Берлусконі підтвердили напередодні, 2 вересня. Заразилися також його близькі - партнерка Марта Фашіна і діти Барбара та Луїджі.

Берлусконі здав тест на коронавірус в якості профілактичного заходу після візиту на Сардинію.

Сильвіо Берлусконі займав посаду прем'єр-міністра в чотирьох урядах протягом дев'яти років, перш ніж був змушений піти у відставку в 2011 році.