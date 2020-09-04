Берлускони, у которого подтвердили коронавирус, госпитализирован "из соображений предосторожности"

Экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, у которого подтвердили заражение коронавирусом, госпитализировали "из соображений предосторожности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

84-летнего экс-премьера перевезли в госпиталь Св. Рафаэля в Милане поздно вечером 3 сентября после незначительного ухудшения его состояния. Он находится в обычной палате и не требует искусственной вентиляции легких.

Медики предложили госпитализацию из соображений предосторожности - в силу возраста пациента и того, что он раньше имел проблемы со здоровьем.

Коронавирус у Берлускони подтвердили накануне, 2 сентября. Заразились также его близкие - партнерша Марта Фашина и дети Барбара и Луиджи.

Берлускони сдал тест на коронавирус в качестве профилактической меры после визита на Сардинию.

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра в четырех правительствах в течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.