Два стратегических бомбардировщика США прилетели к админгранице с Крымом

Два стратегических бомбардировщика США В-52 в пятницу прилетели к побережью Черного моря возле админграницы с временно оккупированным Крымом.

Об этом свидетельствуют данные сайта AirNav Radar Box, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным, бомбардировщики B-52 Stratofortress с позывными JULIA51 и JULIA53 вылетели с британской базы Royal Air Force Fairford около 5 часов назад. Они залетели на территорию Украины из Польши, пролетели в направлении Крыма и начали кружить между Мелитополем и Геническом.

Траектория полета Boeing B-52 Stratofortress с позывным JULIA53

Кроме того, как сообщил руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, еще три самолета вылетели с авиабазы ​​на Кипре и в Греции и пролетели над Черным морем у Крымского полуострова. Среди них британский разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR).

Клименко предположил, что полеты выполняются для "демонстрации сдерживания".

Boeing B-52 Stratofortress - американский многофункциональный тяжелый сверхдальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец компании "Боинг". На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести различные виды оружия, в том числе ядерное.