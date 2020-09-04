Кулеба наступного тижня відвідає Румунію з робочим візитом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 вересня здійснить робочий візит до Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України у п’ятницю, пише "Європейська правда".

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Головню метою візиту є зміцнення українсько-румунської співпраці у двосторонній та багатосторонній сферах, зазначили в міністерстві.

У рамках візиту відбудуться переговори Кулеби з главою зовнішньополітичного відомства Румунії Богданом Ауреску.

Крім того, Кулеба як почесний гість виступить на щорічній нараді румунських дипломатів.

Глава МЗС також зустрінеться з прем’єр-міністром Румунії Людовіком Орбаном, керівництвом комісій румунського парламенту, представниками української громади в Румунії.