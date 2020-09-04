Кулеба на следующей неделе посетит Румынию с рабочим визитом
Пятница, 4 сентября 2020, 17:13
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7-8 сентября осуществит рабочий визит в Румынию.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".
Главной целью визита является укрепление украинско-румынского сотрудничества в двусторонней и многосторонней сфер, отметили в министерстве.
В рамках визита состоятся переговоры Кулебы с главой внешнеполитического ведомства Румынии Богданом Ауреску.
Кроме того, Кулеба в качестве почетного гостя выступит на ежегодном совещании румынских дипломатов.
Глава МИД также встретится с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, руководством комиссий румынского парламента, представителями украинской общины в Румынии.
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