Кулеба на следующей неделе посетит Румынию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 7-8 сентября осуществит рабочий визит в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в пятницу, пишет "Европейская правда".

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Главной целью визита является укрепление украинско-румынского сотрудничества в двусторонней и многосторонней сфер, отметили в министерстве.

В рамках визита состоятся переговоры Кулебы с главой внешнеполитического ведомства Румынии Богданом Ауреску.

Кроме того, Кулеба в качестве почетного гостя выступит на ежегодном совещании румынских дипломатов.

Глава МИД также встретится с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, руководством комиссий румынского парламента, представителями украинской общины в Румынии.