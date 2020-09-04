Сербія погодилася перенести посольство до Єрусалиму – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що офіційний Белград погодився також визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, так само як це раніше зробили США.

Про це Трамп заявив у короткому виступі перед підписаннями історичної сербсько-косовської угоди, у якій США виступають посередниками.

У присутності президента Сербії Александра Вучича, який прибув до Білого дому для підписання великої домовленості про нормалізацію відносин між Сербією та Косовом, Трамп повідомив, що перенесення посольства Сербії в Ізраїлі до Єрусалима стане частиною цієї угоди.

Також домовленість включає у себе ізраїльсько-косовське визнання. "Косово та Ізраїль домовилися про нормалізацію відносин та про встановлення дипломатичних відносин", - оголосив Дональд Трамп. Досі Ізраїль не визнавав незалежність Косова, а Пріштіна не визнавала Ізраїль.

Одночасна домовленість Ізраїля із Сербією та Косовом, що досягнута за посередництва президента США, є безпрецедентною. Досі Сербія незадоволено сприймала рішення усіх держав, що визнавали незалежність Косова.

Офіційний Белград досі вважає Косово частиною території своєї держави.

Варто зазначити, що свого часу перенесення до Єрусалиму посольства США призвело до масових заворушень на кордоні з Сектором Гази, десятки людей загинули.

Як повідомляла "Єворпейська правда", у п’ятницю Косово і Сербія підписали у Білому домі угоду про нормалізацію економічних відносин.