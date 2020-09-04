Сербия согласилась перенести посольство в Иерусалим - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальный Белград согласился также признать Иерусалим столицей Израиля, так же как это ранее сделали США.

Об этом Трамп заявил в коротком выступлении перед подписаниями исторического сербско-косовского соглашения, в котором США выступают посредниками.

В присутствии президента Сербии Александра Вучича, который прибыл в Белый дом для подписания большой договоренности о нормализации отношений между Сербией и Косово, Трамп сообщил, что перенос посольства Сербии в Израиле в Иерусалим станет частью этого соглашения.

Также договоренность включает в себя израильско-косовское признание. "Косово и Израиль договорились о нормализации отношений и об установлении дипломатических отношений", - объявил Дональд Трамп. До сих пор Израиль не признавал независимость Косово, а Приштина не признавала Израиль.

Одновременная договоренность Израиля с Сербией и Косово, достигнутая при посредничестве президента США, является беспрецедентной. До сих пор Сербия недовольно воспринимала решения всех государств, признававших независимость Косово.

Официальный Белград до сих пор считает Косово частью территории своего государства.

Стоит отметить, что в свое время перенос в Иерусалим посольства США привел к массовым беспорядкам на границе с Сектором Газы, десятки человек погибли.

Как сообщала "Еврпейская правда", в пятницу Косово и Сербия подписали в Белом доме соглашение о нормализации экономических отношений.