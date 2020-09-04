У Франції виявили найбільше з початку епідемії число нових випадків коронавірусу

У Франції протягом останньої доби виявили майже 9 тисяч випадків коронавірусу – це найбільше число заражень від початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За останні 24 години коронавірус виявили у 8975 людей, у порівнянні з 7157 випадками днем раніше.

Попередній піковий показник був досягнутий під час карантину, 31 березня - 7 578 випадків захворювання.

Кількість госпіталізацій також продовжує зростати: цієї п'ятниці на лікуванні перебуває 4671 пацієнт, що на 292 більше, ніж напередодні, у тому числі 473 пацієнти перебувають у реанімації (46 за останні 24 години).

За останню добу від хвороби померли 20 людей. Загальне число померлих з початку епідемії зросло до 30686.

Рівень позитивності (частка числа людей, що отримали позитивний тест по відношенню до загальної кількості випробовуваних) продовжує зростати: він досяг 4,5% в період з 26 серпня по 1 вересня. На початку літа цей показник складав 1,4%.

Як повідомлялося, у Франції поступово зростає кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19, а також рівень смертності, що пов’язана з коронавірусом.