Во Франции обнатужили наибольшее с начала эпидемии число новых случаев коронавируса

Во Франции в течение последних суток выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса – это наибольшее число заражений от начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 8975 человек, по сравнению с 7157 случаями днем ранее.

Предыдущий пиковый показатель был достигнут во время карантина, 31 марта - 7 578 случаев заболевания.

Количество госпитализаций также продолжает расти: в эту пятницу на лечении находится 4671 пациент, что на 292 больше, чем накануне, в том числе 473 пациента находятся в реанимации (46 за последние 24 часа).

За последние сутки от болезни умерли 20 человек. Общее число умерших с начала эпидемии возросло до 30686.

Уровень позитивности (доля числа людей, получивших положительный тест по отношению к общему количеству испытуемых) продолжает расти: он достиг 4,5% в период с 26 августа по 1 сентября. В начале лета этот показатель составлял 1,4%.

Как сообщалось, во Франции постепенно растет число госпитализированных в отделения интенсивной терапии пациентов с COVID-19, а также уровень смертности, связанной с коронавирусом.