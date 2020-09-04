У Франції поступово зростає число важких хворих і померлих від COVID-19

У Франції поступово зростає кількість госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії пацієнтів з COVID-19, а також рівень смертності, що пов’язана з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Франції "експоненціально" зростає протягом декількох тижнів - від приблизно 500 випадків на день в середині липня до 7 тисяч на день в останні дні.

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Однак до минулого тижня, хоча число випадків захворювання різко зростало, кількість людей, серйозно хворих або померлих від вірусу, залишалася стабільною.

Втім за останній тиждень Франція повідомила про невелике, утім стійке зростання двох ключових показників: кількості пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії та кількості людей, які померли від цього вірусу.

Зараз у відділеннях інтенсивної терапії перебуває 461 пацієнт з COVID-19 у порівнянні з 380 двома тижнями раніше.

Невелике, але стійке зростання демонструє і рівень смертності: 21 людина померла в лікарні за попередні 24 години в порівнянні з 17 людьми двома тижнями раніше.

Середня тижнева загальна кількість смертей також показує невелике зростання. Загальна кількість пацієнтів в лікарнях залишається стабільною і становить 4643 людини в порівнянні з 4748 двома тижнями раніше.

Порівняно з піком епідемії у квітні ці цифри є низькими - на піку у Франції було понад 7 тисяч пацієнтів у реанімації, а смертність досягала максимуму в 800 померлих пацієнтів на день.