"Не віддамо державу": у Чорногорії на вулиці вийшли до 50 тисяч людей

У столиці Чорногорії 6 вересня пройшла багатотисячна акція протесту під гаслами захисту державності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка місцевих видань, серед яких Vijesti та Chornogorski Portal.

За оцінками поліції, напередодні близько 7 вечора на площу Незалежності у Подгориці й прилеглі вулиці вийшли до 50 тисяч людей. Частина з них були мешканцями столиці, близько 6-7 тисяч прибули на власних авто й декількох автобусах з інших міст.

Акцію зібрали низка патріотичних організацій. Головним гаслом протестувальників було "Не віддамо державу".

Люди розгорнули стяги Чорногорії та ЄС, наприкінці акції запалили фаєри та співали національний гімн.

Як повідомили у поліції, до, протягом та після акції не зафіксували жодного інциденту.

Okupljanje na Trgu nezavisnosti, kojem je prisustvovalo preko 50.000 građana, proteklo je bez ijednog incidenta. @PolicijaCG prije, tokom i nakon održavanja okupljanja nije zabilježila nijedan incident. pic.twitter.com/iqW0NuO2cQ — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) September 6, 2020

Нагадаємо, нещодавно у Чорногорії пройшли парламентські вибори. За їхніми підсумками правляча партія Міло Джукановича набрала найбільше голосів, але опозиційні сили сукупно отримали більше половини місць у парламенті та збираються сформувати коаліцію.

Серед переможців цих виборів - радикальні просербські сили, які обіцяли скасувати членство Чорногорії у НАТО, відізвати її визнання Косова, відмовитися від санкцій проти РФ та зберегти домінуюче положення Сербської церкви.

При цьому переможці виборів декларують незмінність курсу на вступ до ЄС.

Детальніше про це читайте у статті: Проти НАТО та санкцій: чи загрожує Чорногорії розворот до Росії.