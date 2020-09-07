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"Не віддамо державу": у Чорногорії на вулиці вийшли до 50 тисяч людей

Понеділок, 7 вересня 2020, 09:53

У столиці Чорногорії 6 вересня пройшла багатотисячна акція протесту під гаслами захисту державності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка місцевих видань, серед яких Vijesti та Chornogorski Portal.

За оцінками поліції, напередодні близько 7 вечора на площу Незалежності у Подгориці й прилеглі вулиці вийшли до 50 тисяч людей. Частина з них були мешканцями столиці, близько 6-7 тисяч прибули на власних авто й декількох автобусах з інших міст. 

 

Акцію зібрали низка патріотичних організацій. Головним гаслом протестувальників було "Не віддамо державу". 

 
 

Люди розгорнули стяги Чорногорії та ЄС, наприкінці акції запалили фаєри та співали національний гімн.

Як повідомили у поліції, до, протягом та після акції не зафіксували жодного інциденту. 

Нагадаємо, нещодавно у Чорногорії пройшли парламентські вибори. За їхніми підсумками правляча партія Міло Джукановича набрала найбільше голосів, але опозиційні сили сукупно отримали більше половини місць у парламенті та збираються сформувати коаліцію. 

Серед переможців цих виборів - радикальні просербські сили, які обіцяли скасувати членство Чорногорії у НАТО, відізвати її визнання Косова, відмовитися від санкцій проти РФ та зберегти домінуюче положення Сербської церкви.

При цьому переможці виборів декларують незмінність курсу на вступ до ЄС.

Детальніше про це читайте у статті:  Проти НАТО та санкцій: чи загрожує Чорногорії розворот до Росії.

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Чорногорія
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