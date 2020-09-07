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"Не отдадим страну": в Черногории на улицы вышли до 50 тысяч человек

Понедельник, 7 сентября 2020, 09:53

В столице Черногории 6 сентября прошла многотысячная акция протеста под лозунгами защиты государственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд местных изданий, среди которых Vijesti и Chornogorski Portal.

По оценкам полиции, накануне около 19:00 на площадь Независимости в Подгорице и прилегающие улицы вышли до 50 тысяч человек. Часть из них были жителями столицы, около 6-7 тысяч прибыли на собственных авто и нескольких автобусах из других городов.

 

Акцию собрал ряд патриотических организаций. Главным лозунгом протестующих было "Не отдадим страну". 

 
 

Люди развернули флаги Черногории и ЕС, в конце акции зажгли файеры и пели национальный гимн.

Как сообщили в полиции, до, во время и после акции не зафиксировали ни одного инцидента.

Напомним, недавно в Черногории прошли парламентские выборы. По их итогам правящая партия Мило Джукановича набрала больше всего голосов, но оппозиционные силы совокупно получили больше половины мест в парламенте и собираются сформировать коалицию.

Среди победителей этих выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать признание Косова, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

При этом победители выборов декларируют неизменность курса на вступление в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье: Против НАТО и санкций: грозит ли Черногории разворот к России

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Черногория
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