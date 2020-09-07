"Не отдадим страну": в Черногории на улицы вышли до 50 тысяч человек

В столице Черногории 6 сентября прошла многотысячная акция протеста под лозунгами защиты государственности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд местных изданий, среди которых Vijesti и Chornogorski Portal.

По оценкам полиции, накануне около 19:00 на площадь Независимости в Подгорице и прилегающие улицы вышли до 50 тысяч человек. Часть из них были жителями столицы, около 6-7 тысяч прибыли на собственных авто и нескольких автобусах из других городов.

Акцию собрал ряд патриотических организаций. Главным лозунгом протестующих было "Не отдадим страну".

Люди развернули флаги Черногории и ЕС, в конце акции зажгли файеры и пели национальный гимн.

Как сообщили в полиции, до, во время и после акции не зафиксировали ни одного инцидента.

Okupljanje na Trgu nezavisnosti, kojem je prisustvovalo preko 50.000 građana, proteklo je bez ijednog incidenta. @PolicijaCG prije, tokom i nakon održavanja okupljanja nije zabilježila nijedan incident. pic.twitter.com/iqW0NuO2cQ — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) September 6, 2020

Напомним, недавно в Черногории прошли парламентские выборы. По их итогам правящая партия Мило Джукановича набрала больше всего голосов, но оппозиционные силы совокупно получили больше половины мест в парламенте и собираются сформировать коалицию.

Среди победителей этих выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать признание Косова, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

При этом победители выборов декларируют неизменность курса на вступление в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье: Против НАТО и санкций: грозит ли Черногории разворот к России