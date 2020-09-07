Європол каже про суттєве зростання обсягів наркоторгівлі під час пандемії

Європол повідодомляє про значне зростання обсягів наркоторгівлі під час пандемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA з посиланням на стратегічного аналітика Європолу з наркоторгівлі.

За його словами, обсяги наркоторгівлі під час пандемії суттєво зросли, а поставки кокаїну з Південної Америки до Європи досягли рекордного рівня.

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Хоча відомство не знає реальний обсяг контрабанди, але може припускати масштаби з огляду зростання кількості вилучених наркотиків.

Так, у першій половині 2020 року лише у порту Роттердама вилучили загалом понад 25 тисяч кілограмів кокаїну - більш як удвічі більше, ніж за півріччя 2019 року.

За даними Європолу, більшість партій кокаїну потрапляють до Європи через Нідерланди, Бельгію та Іспанію.

Аналітики вважають, що останнім часом наркодилери віддають перевагу морським маршрутам, ховаючи заборонений вантаж серед інших товарів.