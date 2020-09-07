Европол говорит о существенном росте объемов наркоторговли во время пандемии

Европол заявляет о значительном росте объемов наркоторговли во время пандемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA со ссылкой на стратегического аналитика Европола по наркоторговле.

По его словам, объемы наркоторговли во время пандемии существенно выросли, а поставки кокаина из Южной Америки в Европу достигли рекордного уровня.

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Хотя ведомство не знает реального объема контрабанды, но может предполагать масштабы, учитывая рост количества изъятых наркотиков.

Так, в первой половине 2020 года в порту Роттердама изъяли в общей сложности более 25 тысяч килограммов кокаина - более чем вдвое больше, чем за полугодие 2019 года.

По данным Европола, большинство партий кокаина попадают в Европу через Нидерланды, Бельгию и Испанию.

Аналитики считают, что в последнее время наркодилеры отдают предпочтение морским маршрутам, пряча запрещенный груз среди других товаров.