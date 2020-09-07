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Суд у Чорногорії розгляне апеляцію у справі про спробу "антинатівського" перевороту

Понеділок, 7 вересня 2020, 10:31

Апеляційний суд у Подгориці розгляне скаргу на вирок засудженим за тероризм під час спроби перевороту в Чорногорії під час виборів 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

До цих пір слухання кілька разів відкладалися, останній раз в липні, коли деякі сербські адвокати не змогли приїхати через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.

Вирок першої інстанції, винесений 9 травня минулого року. Тоді  Вищий суд Чорногорії, який розглядав справу про спробу державного перевороту, виніс вирок щодо 14 осіб, в тому числі двох громадян РФ, яких пов’язують із російською воєнною розвідкою, а також двох лідерів чорногорської проросійської опозиції.

Так, суд засудив Едуарда Шишмакова до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі за кримінальні злочини, пов'язані зі створенням злочинної організації і замахом на тероризм, а Владіміра Попова - до покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за ті ж злочини.

Лідери проросійського Демократичного фронту Андрія Мандич і Мілан Кнежевич були засуджені до п'яти років тюремного ув'язнення кожен, а лідер цього політичного альянсу Михайло Чаденович був засуджений до одного року і шести місяців тюремного ув'язнення.

Оголошуючи вирок, суддя Сузана Могоша зазначила, що росіяни навмисне брали участь у скоєнні злочину з наміром залякати громадян Чорногорії та поставити під загрозу основи суспільного ладу Чорногорії і запобігти вступу Чорногорії в НАТО.

За версією чорногорської Спеціальної прокуратури, метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО.

Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.

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