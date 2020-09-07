Суд в Черногории рассмотрит апелляцию по делу о попытке "антинатовского" переворота

Апелляционный суд в Подгорице рассмотрит жалобу на приговор осужденным за терроризм во время попытки переворота в Черногории во время выборов 2016 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

До сих пор слушания несколько раз откладывались, последний раз в июле, когда некоторые сербские адвокаты не смогли приехать из-за эпидемической ситуации с коронавирусом.

Приговор первой инстанции был вынесен 9 мая прошлого года. Тогда Высший суд Черногории, который рассматривал дело о попытке государственного переворота, вынес приговор в отношении 14 человек, в том числе двух граждан РФ, которых связывают с российской военной разведкой, а также двух лидеров черногорской пророссийской оппозиции.

Так, суд приговорил Эдуарда Шишмакова к наказанию в виде 15 лет лишения свободы за уголовные преступления, связанные с созданием преступной организации и покушением на терроризм, а Владимира Попова - к наказанию в виде 12 лет лишения свободы за те же преступления.

Лидеры пророссийского Демократического фронта Андрия Мандич и Милан Кнежевич были приговорены к пяти годам тюремного заключения каждый, а лидер этого политического альянса Михаил Чаденович был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения.

Объявляя приговор, судья Сузан Могоша отметила, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории и поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017 года.

Читайте также Полное поражение России: что показал приговор участникам "антинатовского" переворота в Черногории.