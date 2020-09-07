Туреччина застерегла Косово від відкриття посольства в Єрусалимі

Туреччина закликала Косово не відкривати посольство в Єрусалимі, заявивши, що це буде порушенням резолюцій ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

"Ми закликаємо керівництво Косово дотримуватися рішень ООН і утримуватися від таких кроків, які підірвали б історичний і правовий статус Єрусалиму, а також могли б перешкодити визнанню Косово іншими державами в майбутньому", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

У заяві цитуються різні резолюції ООН, в яких підкреслюється, що палестинське питання може бути вирішене тільки за допомогою незалежної, суверенної Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі, заснованого на кордонах, що існували до 1967 року.

У суботу президент Косова Хашим Тачі заявив: "Я вітаю заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху про справжній намір визнати Косово і встановити дипломатичні відносини. Косово стримає свою обіцянку розмістити свою дипломатичну місію в Єрусалимі".

Туреччина заявила, що її розчаровує той факт, що мусульманська держава розглядає такий крок, який "буде явним порушенням міжнародного права".

Туреччина, одна з перших країн, які визнали Косово в 2008 році, надала щиру підтримку міжнародному визнанню країни, йдеться в заяві.

"Однак ми не вважаємо правильним будувати цей процес всупереч міжнародному праву і особливо на стражданнях палестинського народу, чиї землі знаходяться під окупацією", - йдеться в заяві.

Відповідь Туреччини послідувала після того, як сербські і косовські лідери зустрілися минулого тижня у Вашингтоні в рамках діалогу за посередництва США, де вони досягли історичної віхи - погодилися нормалізувати економічні зв'язки.

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