Турция предостерегла Косово от открытия посольства в Иерусалиме

Турция призвала Косово не открывать посольство в Иерусалиме, заявив, что это будет нарушением резолюций ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Мы призываем руководство Косова соблюдать решения ООН и воздерживаться от таких шагов, которые подорвали бы исторический и правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косова другими государствами в будущем", - говорится в заявлении МИД Турции.

В заявлении цитируются различные резолюции ООН, в которых подчеркивается, что палестинский вопрос может быть решен только с помощью независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, основанного на границах, существовавших до 1967 года.

В субботу президент Косова Хашим Тачи заявил: "Я приветствую заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху о намерении признать Косово и установить дипломатические отношения. Косово сдержит свое обещание разместить свою дипломатическую миссию в Иерусалиме".

Турция заявила, что ее разочаровывает тот факт, что мусульманское государство рассматривает такой шаг, который "будет явным нарушением международного права".

Турция, одна из первых стран, признавших Косово в 2008 году, дала поддержку международному признанию страны, говорится в заявлении.

"Однако мы не считаем правильным строить этот процесс вопреки международному праву и особенно на страданиях палестинского народа, чьи земли находятся под оккупацией", - говорится в заявлении.

Ответ Турции последовал после того, как сербские и косовские лидеры встретились на прошлой неделе в Вашингтоне в рамках диалога при посредничестве США, где они достигли исторической вехи - согласились нормализовать экономические связи.

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