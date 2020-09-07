В МВД Беларуси говорят, что не знают о задержании членов Координационного совета

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" о возможном задержании трех членов Координационного совета оппозиции.

Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в комментарии "Интерфаксу", пишет "Европейская правда".

На вопрос о возможном задержании членов Координационного совета она ответила, что у ведомства "нет такой информации".

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Напомним, около 11 утра белорусские СМИ со ссылкой на свидетеля сообщили о похищении в центре Минска Марии Колесниковой - ее якобы схватили люди в штатском и забрали в темный микроавтобус с надписью "Связь". Ее телефон после этого был доступен, но не отвечал на звонки.

По словам члена Координационного совета Максима Знака, затем на связь перестали выходить еще двое коллег - Антон Родненков и Иван Кравцов. Максим Богрецов, который некоторое время также не выходил на связь, впоследствии написал, что "пока на связи".

Ранее в МВД Беларуси заявили, что накануне на акциях протеста в Минске и других городах задержали 633 человек.