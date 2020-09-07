Грузинська опозиція назвала Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри

Грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеіла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.

Про це на брифінгу заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія-онлайн".

"Саакашвілі повинен повернутися в Грузію, він повинен зустрітися зі своїм народом віч-на-віч. Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять в об'єднану опозицію, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", - сказав Вашадзе.

У понеділок ввечері очікується, що Саакашвілі зробить спеціальну заяву у зв'язку зі своїми планами щодо повернення в Грузію.

Слід зазначити, що Саакашвілі вже заявляв про плани повернутися до Грузії після зміни влади, проте цей варіант видається малоймовірним.

Навіть у разі перемоги своїх соратників Саакашвілі буде непросто повернутися. Для початку мають бути скасовані судові вироки, за якими експрезидента засудили на 3 роки і на 6 років (за перевищення службових повноважень), та закрита справа щодо розкрадання державних коштів, по якій вироку поки немає.

А ще йому необхідно повернути грузинське громадянство, якого президента позбавили через те, що він став громадянином України (подвійне громадянство у Грузії заборонене). Останнє може зробити лише чинна президентка Грузії, яка не приховує антипатії до Саакашвілі.

Детальніше читайте у статті: "Позбутися Саакашвілі: чим важливі для України вибори у Грузії"