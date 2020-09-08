Кілька країн НАТО проведуть морську операцію в Арктиці

Кораблі британського флоту очолять багатонаціональну оперативну групу в рамках операції на крайній Півночі, яка має продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні ВМС Британії.

Фрегат типу 23 HMS Sutherland і RFA Tidespring працюватимуть разом з есмінцем класу Arleigh Burke ВМС США USS Ross і норвезьким фрегатом класу Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl за підтримки данської патрульної авіації.

Вони будуть діяти в умовах мінусових температур, щоб ще більше поглибити спільне розуміння складної ситуації і одночасно сприяти підтримці миру в регіоні.

"Британія, США, Данія і Норвегія працюють разом, щоб підвищити нашу готовність діяти на крайній Півночі і підвищити стійкість в області, яка життєво важлива для інтересів Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Британський флот нагадує, що в травні цього року в Баренцевому морі Британія і США також проводили операцію.

"Діючи пліч-о-пліч відкрито і прозоро, Королівський військово-морський флот і його союзники продовжують демонструвати свою прихильність підтримці миру і свободи судноплавства для всіх в життєво важливому районі", - наголошують ВМС Британії.