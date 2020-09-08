ЄС вимагає від Білорусі негайного звільнення всіх затриманих з політичних мотивів

Європейський Союз засудив політичні арешти у білорусі і вимагає від влади у Мінську негайно звільнити всіх, хто був затриманий за політичними міркуваннями.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Ми рішуче засуджуємо безперервні довільні і незрозумілі арешти і затримання з політичних мотивів в Білорусі, які відбуваються з самого початку передвиборчої кампанії президента. Зовсім недавно мішенями стали Марія Колесникова, Андрій Єгоров, Ірина Сухій, Антон Родненков та Іван Кравцов, а після недільного мирного маршу єдності були затримані 633 людини. Очевидно, що державні органи в Білорусі продовжують залякувати або допускати залякування своїх громадян все більш беззаконним чином і грубо порушують як свої власні внутрішні закони, так і міжнародні зобов'язання", - заявив Боррель.

Він наголосив, що ЄС очікує від білоруської влади негайного звільнення всіх затриманих з політичних мотивів до і після фальсифікованих 9 серпня президентських виборів.

"Громадянське суспільство і суб'єкти, які беруть участь в обговоренні майбутнього Білорусі, включаючи членів Координаційної ради, повинні бути захищені від залякування, примусового вигнання, довільних арештів і насильства", - йдеться у заяві.

ЄС очікує, що влада припинить політичні переслідування і включиться в інклюзивний національний діалог при повній повазі демократичних і основних прав білоруського народу.

Боррель також нагадав, що ЄС запровадить санкції щодо осіб, відповідальних за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів.