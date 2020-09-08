ЕС требует от Беларуси немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам

Европейский Союз осудил политические аресты в беларуси и требует от власти в Минске немедленно освободить всех, кто был задержан по политическим соображениям.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

"Мы решительно осуждаем непрерывные произвольные и непонятные аресты и задержания по политическим мотивам в Беларуси, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента. Совсем недавно мишенями стали Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухой, Антон Родненков и Иван Кравцов, а после воскресного мирного марша единства были задержаны 633 человека. Очевидно, что государственные органы в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивания своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов.

"Гражданское общество и субъекты, которые принимают участие в обсуждении будущего Беларуси, включая членов Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает, что власть прекратит политические преследования и включится в инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа.

Боррель также напомнил, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.