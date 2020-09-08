Нападника, що скоїв новорічний теракт у Туреччині, засудили до 40 довічних термінів
Вівторок, 8 вересня 2020, 09:30
Нападника, який скоїв новорічний теракт в нічному клубі Стамбулу у 2017 році, засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.
Турецький суд засудив Абдулкадира Машаріпова, вихідця з Узбекистану, до 40 довічних термінів позбавлення волі. Його визнали винним за низкою статей, серед яких умисне вбивство та належність до терористичної групи.
Машаріпов скоїв теракт 1 січня 2017 року. Невдовзі після опівночі він увірвався в нічний клуб Reina з автоматом Калашникова та відкрив вогонь по людях.
Внаслідок нападу загинули 39 осіб, 24 з них – іноземці, близько 70 отримали поранення.
Відповідальність за напад згодом взяла на себе "Ісламська держава".
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