Держприкордонслужба підтвердила прибуття білоруських опозиціонерів - крім Колесникової

Українські прикордонники підтвердили, що двоє членів Координаційної ради білоруської опозиції справді прибули в Україну, але Марії Колесникової серед них немає.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Держприкордонслужби, оприлюдненому близько 9:30.

"Державна прикордонна служба України повідомляє, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян Республіки Білорусь - А. Родненков та І. Кравцов… Громадянка РБ М. Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала", - йдеться у повідомлненні.

Прикордонники повідомляють, що Родненков і Кравцов поки проходять прикордонний контроль "у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону".

Нагадаємо, вранці 8 вересня представник Державного прикордонного комітету Білорусі повідомив, що членкиня президії Координаційної ради опозиції Білорусії Марія Колеснікова і два члени ради Іван Кравцов та Антон Родненков намагалися виїхати в бік України та прибули на кордон о 5 годині ранку в одній машині.

Спершу заявляли, що кордон на виїзд перетнули усі троє. Після 9 годин представник Державного прикордонного комітету підтвердив, що Родненков і Кравцов покинули територію Білорусі, а Колесникову затримали.

7 вересня вранці білоруські ЗМІ повідомили, що Марію Колесникову викрали в центрі Мінська, посадивши у мікроавтобус з написом "Зв’язок", який поїхав у невідомому напрямку. Також перестали виходити на зв’язок Антон Родненков та Іван Кравцов.

В МВС Білорусі заявили, що "не володіють інформацією" про їхнє ймовірне затримання.

ЄС назвав неприйнятними політичні арешти у Білорусі.