Госпогранслужба подтвердила приезд белорусских оппозиционеров - кроме Колесниковой

Украинские пограничники подтвердили, что два члена Координационного совета белорусской оппозиции действительно прибыли в Украину, но Марии Колесниковой среди них нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Госпогранслужбы, обнародованном около 9:30.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь - А. Родненков и И. Кравцов... Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении.

Пограничники сообщают, что Родненков и Кравцов пока проходят пограничный контроль "в соответствии с законодательством, определяющим порядок пересечения государственной границы".

Напомним, утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" о их возможном задержании.

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