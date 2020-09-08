Премьера Франции проверят на COVID-19 после контакта с зараженным гендиректором "Тур де Франс"
Французский премьер-министр Жан Кастекс пройдет тест на COVID-19 после того, как контактировал в автомобиле с генеральным директором велогонки "Тур де Франс".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.
Контакт произошел в субботу, когда Кастекс проехал часть маршрута "Тур де Франс", после чего провел некоторое время в авто с гендиректором гонки Кристианом Прюдомом.
Во вторник организаторы велогонки заявили, что Прюдом получил положительный результат теста на коронавирус.
Представитель офиса французского премьера заверил, что во время контакта оба мужчины были в масках и придерживались дистанции. Но тест необходимо сдать на всякий случай.
Кастекс сообщил, что, поскольку он контактировал с зараженным, то будет придерживаться протокола, установленного правительством.
Французские официальные указания в таких случаях предусматривают самоизоляцию и необходимость тестирования.
Кастекс заверил, что будет тщательно следуя указаниям по коронавирусу и одновременно выполнять свои обязанности в полном объеме.